На дороге под Челябинском легковушка зацепила грузовик и опрокинулась

Одного пострадавшего госпитализировали с травмами

Сегодня, 28 мая, на дороге Шершни — Северный возле поселков Белый Хутор и Привилегия водитель «Рено» зацепил грузовой автомобиль и перевернулся. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась утром в Сосновском районе. Иномарка во время движения зацепила грузовик, после чего последний влетел в «Хендай». В результате столкновения автомобиль «Рено» перевернулся на бок. Пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали, однако, по данным областной Госавтоинспекции, он получил незначительные травмы и уже вышел из медицинского учреждения.