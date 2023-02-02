На дорогах Челябинской области за январь погибли 34 человека

Одна из основных причин гибели пассажиров в ДТП — непристегнутые ремни

На дорогах Челябинской области за январь 2023 года погибли 34 человека. Об этом сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции сообщил начальник УГИБДД по региону Иван Путков.

«В трех наиболее резонансных ДТП с особо тяжкими последствиями погибли 10 человек. Семеро из них не были пристегнуты ремнями безопасности. В ДТП на загородных трассах меньше шансов выжить у водителей и пассажиров спереди. У пристегнутых пассажиров на заднем сиденье шансов выжить гораздо больше», — отметил Иван Путков.

В Челябинской области продолжается строительство комплексов автоматической фотовидеофиксации. В настоящее время тестируются 5 приборов на загородных дорогах и 12 — в региональном центре.

Отметим, по данным за январь 2022 года, в ДТП на трассах области погибли 26 человек.

Как ранее сообщал наш сайт, днем 27 января на автодороге Челябинск — Троицк в результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека.



На территории Аргаяшского района Челябинской области автомобиль «Лада» столкнулся с большегрузом. В результате погибли пять человек.

