На дорогах Челябинской области за сутки погибли два пешехода

Сотрудники ГИБДД напоминают о правилах безопасности на проезжей части в темное время суток

За сутки в Челябинской области в ДТП погибли два пешехода. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в УГИБДД по региону.

Сегодня ночью на 60-м километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу» в Кунашакском районе 24-летний водитель Daewoo сбил 35-летнего мужчину, который шел по дороге в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Накануне вечером около дома № 15 по улице Маслова 26-летний водитель Kia Seed насмерть сбил 67-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

«Зимой световой день сокращен, в сумерках пешеходов, особенно одетых в одежду темных тонов, практически не видно водителям. В темное время вам помогут световозвращающие элементы на вашей одежде, не пренебрегайте этим способом эффективной защиты», — напомнили в областной Госавтоинспекции.

Накануне в Челябинске в ДТП травмы получили два пешехода — 71-летняя и 67-летняя женщины.