На дорогах Челябинской области за неделю выявили 265 нетрезвых водителей

24 из них уже попадались на правонарушении

С 19 по 25 февраля сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области выявили на дорогах региона 265 пьяных водителей, сообщили в ведомстве.

Нарушителей привлекли к административной ответственности, в том числе и за отказ от медицинского освидетельствования. Водителям грозит лишение прав сроком до двух лет и административный штраф 30 тысяч рублей.

«При повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения выявлено 24 водителя. Они будут привлечены к уголовной ответственности. Срок лишения свободы может достигать трех лет», — прокомментировали в УГИБДД по региону.