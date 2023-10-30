На дорогах Челябинской области за неделю остановили более 300 пьяных водителей

32 из них ждет уголовная ответственность

За прошлую неделю в Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 324 пьяных водителя, а также тех, кто отказался проходить медицинское освидетельствование. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Впервые пьяными за рулем попались 292 автомобилиста. Им грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в 30 тысяч рублей.

32 задержанных южноуральца ранее уже останавливали в нетрезвом состоянии. Их ждет уголовная ответственность. Максимальное наказание по статье 264.1 УК РФ — до трех лет тюрьмы.

Кроме того, в областной полиции отметили, что за неделю к административной ответственности привлекли 152 человека, которые оказались за рулем без прав.

При этом за семь дней на дорогах региона зарегистрировали 62 аварии с пострадавшими.

В ведомстве напомнили, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют снег в регионах. Это повышает риск ДТП.

«Полицейские региона призывают водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами», — добавили в пресс-службе областной полиции.

Напомним, ранее более 2,3 тысячи административных нарушений выявили полицейские в Челябинской области. В регионе подвели итоги профилактического мероприятия «Правопорядок».