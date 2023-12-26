Сегодня, 26 декабря, на федеральной трассе и дорогах регионального значения автомобилистам понадобилась помощь сотрудников МЧС, сообщили в чрезвычайном ведомстве.
«Организовано дежурство 20 мобильных оперативных групп от пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Челябинской области. Из снежных заносов эвакуированы 11 автомобилей, оказана помощь 22 гражданам, в том числе двоим детям», — рассказали в ГУ МЧС по области.
На дорогах региона из-за метели продолжают действовать ограничения движения транспорта до 20:00.
Челябинцев предупредили о возможных перебоях в работе общественного транспорта из-за снегопада.
О том, как челябинские водители реагируют на трудности передвижения, — в подборке ИА «Первое областное».