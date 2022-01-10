На дорогах Челябинской области в новогодние каникулы погибли 10 человек

Еще 103 участника ДТП получили травмы

В период праздничных дней — с 31 декабря по 9 января — на дорогах Челябинской области в ДТП погибли 10 человек. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в УГИБДД по региону.

За управление авто в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования в новогодние каникулы к административной ответственности привлечены 473 водителя.

«По решению суда будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 53 водителя. Напомним, с сегодняшнего дня вступает в силу закон об уголовной ответственности для водителей за регулярные нарушения ПДД.

Жертвами аварий в каникулы стали 10 человек. Еще 103 участника ДТП получили ранения. Так, днем 8 января на 40-м километре автодороги Тюбук — Кыштым в Челябинской области произошло лобовое столкновение двух иномарок. Водитель одного из автомобилей скончался от полученных травм.

Днем 8 января под Миассом столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Киа Оптимус», в результате погиб 19-летний водитель отечественной машины.

7 января на трассе М-5 под Златоустом в результате столкновения двух иномарок скончалась 19-летняя девушка.