На дорогах Челябинской области с начала года погибли 34 пешехода

Чаще всего люди попадают под колеса машин в непогоду и в темное время суток

С января по сентябрь на дорогах Челябинской области произошло 618 ДТП с участием пешеходов, в которых 34 человека погибло и 605 получили травмы. Чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходили в условиях непогоды и в темное время суток, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

«Такие неблагоприятные погодные условия, как дождь, значительно ухудшают видимость на дорогах, увеличивают тормозной путь транспортных средств и снижают концентрацию внимания водителей. В темное время суток эта проблема только усугубляется», — отметили в ведомстве.

Чтобы не угодить под колеса машин, пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах, а перед выходом на проезжую часть лишний раз убедиться, что водитель вас видит. И, конечно, не следует выбегать на дорогу из-за других машин или препятствий, которые ограничивают обзор водителю.

Также желательно носить на одежде световозвращающие элементы.

При переходе дороги, нельзя отвлекаться на гаджеты и телефон.

А вы знали, что каждый пятый пациент травматологов пострадал во время «пьяного» ДТП? Такой статистикой поделились специалисты Челябинской областной клинической больницы.