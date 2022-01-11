На дорогах Челябинска два пешехода пострадали в ДТП

Мужчина и женщина получили травмы

В Челябинске в понедельник, 10 января, произошло два ДТП, в результате которых пострадали пешеходы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

В 17 часов напротив дома 19 по улице Российской водитель «Шкода-Октавия» совершил наезд на пешехода, который шел по нерегулируемому переходу.

«В результате происшествия пешеход, 37-летняя женщина, получил телесные повреждения», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В 17:55 на Салавата Юлаева женщина за рулем «Шкода-Фабиа» сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 60-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы.