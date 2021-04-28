На дорогах Челябинска будут дежурить сотрудники ГИБДД на мотоциклах

Специальный взвод возобновит службу 1 мая

Сотрудники ГИБДД на мотоциклах будут дежурить на дорогах Челябинска 1 мая. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.

В настоящее время сотрудники мотовзвода отрабатывают навыки вождения мотоцикла на закрытой площадке и проходят курс контраварийного вождения.

Мотовзвод ГИБДД Челябинска отличается мобильностью и оперативностью прибытия на место ДТП, к месту возникновения дорожных заторов с целью их ликвидации и регулировки движения.

«Мотовзвод ДПС показал свою эффективность в выявлении и пресечении нарушений правил дорожного движения, в том числе грубых. В прошлом году инспекторами мотовзвода были выявлены сотни нарушений правил, в том числе и водителями мототранспорта, от управления транспортом отстранены десятки водителей в состоянии опьянения», — отметили в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.

В 2021 году в Челябинске случилось 6 аварий с участием мотоциклистов, в которых семь человек получили ранения.