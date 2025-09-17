На ЧМЗ поймали четверых бандитов, которые отобрали 3 млн у местного жителя

Мужчина получил удар битой прямо у подъезда

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на местного жителя. Неизвестные подкараулили 46-летнего мужчину у подъезда дома на улице Аральской в Металлургическом районе и, ударив битой, похитили 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Раскрытие противоправного деяния было поставлено на контроль руководством УМВД.

«Полицейские незамедлительно выехали на место преступления, установили свидетелей, а также маршрут передвижения нападавших. При силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержаны четверо ранее судимых жителей области в возрасте от 29 до 35 лет», — говорится в сообщении.

У них найдена часть похищенных денег — то, что они не успели потратить, полицейские изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Всех четверых отправили ждать суда в СИЗО.