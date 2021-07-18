На Челябинскую область обрушились ливни с грозами

Южноуральцы поделились последствиями непогоды в социальных сетях

Сегодня, 18 июля, в Челябинской области прошли грозы и ливни. Жители самых разных городов поделились в социальных сетях фотографиями и видео огромных луж. Смотрим, как Южный Урал пережил непогоду.

Судя по кадрам, больше всего «досталось» Снежинску: пользователь Евгений Романов опубликовал фотографии «плывущих» автомобилей в сообществе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «Вконтакте».







Похожее фото опубликовали жители Миасса:

«Река» образовалась и в Челябинске: местные жители выложили в сеть видео с улицы Воровского:

А в Копейске неравнодушные дети довели слепого мужчину до дома:

«Выглянула в окно и увидела, как двое мальчишек ведут нашего слепого соседа-дедушку домой, так как идет дождь, а сам быстро он не дойдет. Родители, если Вы узнаете своих детей, хвала Вам за то, что воспитали достойных парней!»— написала местная жительница.

Напомним, в понедельник, 19 июля, синоптики также прогнозируют в Челябинской области непогоду.