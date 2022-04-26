В Челябинской области задержали подозреваемого в контрабанде военных шлемофонов

Мужчина, по версии следствия, изменил в документах характеристики товара

Челябинская таможня возбудила уголовное дело в отношении южноуральца. Его подозревают в контрабанде военных товаров (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, мужчина переместил 370 танковых шлемофонов ТШ-4М через границу РФ с Казахстаном.

«Танковые шлемофоны ТШ-4М являются продукцией военного назначения, вывоз которой за пределы государства возможен только при наличии разрешительных документов государственных органов РФ, а незаконное перемещение преследуется по закону», — комментирует Евгений Мелехов, заместитель начальника Челябинской таможни.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Незаконную сделку выявили оперативники Челябинской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по региону.