На челябинской таможне задержали 700 «чудодейственных» капсул для похудения

Препарат содержал опасное вещество — сибутрамин

Три женщины заказали в интернет-магазине из Казахстана «чудодейственные» пилюли для похудения. При получении посылки женщин задержали челябинские таможенники, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Экспертиза показала, что капсулы содержат сильнодействующее вещество сибутрамин. Обычно его используют в лекарствах для диабетиков. Но препараты с таким веществом продают исключительно по рецепту врача. Их перемещение через границу РФ ограничено. Поэтому женщин оштрафовали.

«Для личного употребления ввозить можно ограниченное количество таких лекарств и только по медицинским показаниям. При этом препарат следует вписывать в таможенную декларацию», — подчеркнул начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев.

Если вы собираетесь заказывать какие-то препараты из-за границы, узнайте, не попадают ли они под запреты или ограничения. Для этого можно обратиться в таможенные органы за консультацией или позвонить по телефону горячей линии Уральского таможенного управления.