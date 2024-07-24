На Челябинской таможне пресекли ввоз незадекларированных телефонов и ноутбуков

Всего перевозилось 300 предметов бытовой электроники

Мобильная группа Челябинской таможни пресекла ввоз сотовых телефонов, планшетов, смарт-часов и другой незадекларированной техники. Товары везли из Казахстана в Челябинск, сообщили в пресс-службе таможни.

«Декларирование электроники не осуществлялось. Владелец товара предполагал о пройденном таможенном оформлении на территории Республики Казахстан, так как продукция находилась в свободном обращении», — прокомментировал заместитель начальника таможни Станислав Васев.

После проверки гаджеты были продекларированы, общая сумма платежей превысила четыре миллиона рублей.