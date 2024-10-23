На Челябинской таможне пресекли ввоз 22 тонн репчатого лука

Груз отправили от незарегистрированного предпринимателя

Инспекторы мобильной группы таможни и сотрудники Пограничного управления ФСБ по Челябинской области остановили на российско-казахстанской границе фуру с 22 тоннами репчатого лука.

Водитель не смог представить документы на продукцию.

«Как выяснили таможенники, отправитель товара намеревался транспортировать груз от имени незарегистрированного предпринимателя. Поставка была признана фиктивной, и груз был отправлен обратно в Казахстан», — сообщили в пресс-службе таможни.

Только за сентябрь на таможне выявили 12 подобных нарушений, через границу пытались вывезти 230 тонн товара.