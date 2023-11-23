На Челябинской таможне пресекли ввоз 1,5 тонны винограда

У перевозчиков не было обязательного фитосанитарного сертификата

Мобильная группа Челябинской таможни совместно с коллегами пограничного управления ФСБ и Россельхознадзора не допустили ввоза в Россию 1,5 тонны винограда, сообщили в пресс-службе таможни.

Фуру с фруктами остановили около пункта пропуска Бугристое.

«Зеленый виноград везли из Казахстана в Ростовскую область для продажи. Вывоз продукции осуществлялся без фитосанитарного сертификата»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

С начала года на таможне предотвратили ввоз 370 тонн несертифицированной продукции.