На Челябинской таможне остановили фуру с 15 тоннами немаркированного пива

Решается вопрос о возбуждении дела

Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни остановили фуру с пятидесятилитровыми кегами немаркированного пива. Большегруз направлялся в Санкт-Петербург из казахстанского города Рудного, сообщили в пресс-службе ведомства.

По документам ввозилось безалкогольное пиво, однако экспертиза выявила в напитке этиловый спирт. Стоимость выявленной немаркированной партии пива составила более 1,5 миллиона рублей.

«С начала года сотрудники мобильных групп проконтролировали 57 фактов ввоза пива общим весом 1800 тонн. Из них в 12 случаях выявлены признаки фиктивной поставки. В отношении нарушителей приняты решения о возврате товара в Республику Казахстан», — прокомментировал и. о. заместителя начальника таможни Денис Цымбал.

В соответствии с постановление правительства РФ от 30 ноября прошлого года для пива и слабоалкогольных напитков введена обязательная маркировка.