На челябинской стоянке обвалившаяся крыша придавила 26 автомобилей

Машины принадлежат работникам автобусного парка

На автостоянке по улице Молодогвардейцев снесло кровлю автостоянки. В груду железа превратились 26 автомобилей. По факту заявлений собственников проверку проводят сотрудники ОП «Курчатовский». Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по Челябинску.

ЧП случилось в ночь на четверг, 28 апреля. По предварительным данным, кровлю снесло усилившимся ветром. Крышу восстановят силами руководства автотранспортного предприятия.

Накануне вечером, 27 апреля, в северной части Миасса резко усилившийся ветер снес остановочный павильон.



Сегодня, 28 апреля, на Южном Урале ожидаются дожди, грозы и град. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают жаркую погоду и штормовой ветер.