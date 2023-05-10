Сегодня, 10 мая, в районе станции Пирит Южно-Уральской железной дороги одной колесной парой сошел с рельсов локомотив. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Задержек движения пассажирских поездов, пострадавших и фактов причинения вреда окружающей среде нет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — сообщили в транспортной прокуратуре.
Ведомство также проводит проверку на предмет соблюдения безопасности на железной дороге.