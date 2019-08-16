В Челябинской области горит здание

По словам очевидцев, пострадали женщина и маленький ребенок.

Сегодня, 16 августа, загорелся дом в Копейске. Пожар возник в доме по адресу проспект Победы, 34б. На месте происшествия уже работают пожарные.

Очевидцы сообщают, что пострадали женщина и трехлетний ребенок.

«Все живы. Да, есть пострадавшие, они получили легкое отравление угарным газом. В больницу их доставили. Но они уже оттуда уехали»,— рассказали корреспонденту сайта «Первый облатсной» в единой дежурной диспетчерской службе Копейска.

Также, по словам очевидцев, все жители дома уже эвакуированы. В диспетчерской службе сообщают, что пожарные ещё работают на месте.