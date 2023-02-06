На челябинской фабрике погиб рабочий

Мужчина попал в измельчитель древесины

Сегодня, 6 февраля, на фабрике «Краснодеревщик» на улице Механической в Челябинске погиб рабочий, сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности населения города.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, вызвали спасателей, чтобы достать тело погибшего из аппарата для измельчения древесины.

«По словам работников фабрики, 40-летний мужчина хотел выяснить причину неполадок в работе аппарата и внезапно его затянуло в машину. Спасатели Челябинской городской службы спасения прибыли на место и извлекли тело погибшего, разобрав часть конструкции», — сообщили в управлении.

Все обстоятельства происшествия выясняют следователи.