На челябинском заводе нашли тело рабочего

Мужчина упал в резервуар с графитовой смесью

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего на одном из заводов Челябинска. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в СУ СКР по региону.

Тело мужчины обнаружили накануне днем. В ночь с 12 на 13 апреля во время смены он упал в резервуар с графитовой смесью и погиб.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на объекте требований техники безопасности при производстве работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти горнорабочего в шахте «Центральная» в Пласте Челябинской области.