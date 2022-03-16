На челябинском вокзале задержали мужчину с 17 свертками героина

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники транспортной полиции задержали на вокзале Челябинска двоих жителей Москвы. В ходе досмотра у одного из задержанных было обнаружено 17 свертков героина. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

«Эксперты подтвердили, что представленные образцы являются наркотическим средством героин. Общая масса изъятого наркотика превысила 27 граммов, что является крупным размером», — сообщили в транспортной полиции.

В отношении москвича было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»).

Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.