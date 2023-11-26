На Челябинском тракторном заводе произошел крупный пожар

На месте работают сотрудники МЧС

Сегодня, 26 ноября, вечером на территории Челябинского тракторного завода произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, загорелся масляной трансформатор. На момент публикации материала открытое горение ликвидировано.

«В настоящее время сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара на территории трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. Происходит горение масляного трансформатора на площади 40 квадратных метров»,— уточнили в ведомстве.

По словам жителей Тракторозаводского района, перед тем, как начался пожар, они услышали звук взрыва. После этого в некоторых домах на несколько минут пропали электричество и вода.

На месте работают шесть автоцистерн. Причины произошедшего выясняются. Пострадавших нет.

