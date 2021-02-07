На Челябинском тракте столкнулись порядка 20 автомобилей

По сообщениям очевидцев, на трассе Екатеринбург — Челябинск разыгралась непогода

На Челябинском тракте под Екатеринбургом не на шутку разбушевалась непогода: очевидцы сообщают корреспонденту Первого областного информационного агентства о сильном ветре и снегопаде. Кроме того, на трассе образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП.

«Пурга, шквалистый ветер и массовое ДТП на Челябинском тракте под Екатеринбургом. Повреждены несколько легковых автомобилей, десятки стоят в пробке. Работает МЧС, автомобили из пробки разворачивают и отправляют в объезд. На тракте остаются большегрузы, движение перекрыли экстренные службы, доехать из Челябинска можно через Арамиль. Люди не пострадали»,— сообщает очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области уточняют, что массовая авария с участием порядка 20 автомобилей произошла на трассе М5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск.«Около 20 транспортных средств получили механические повреждения в результате как минимум трех столкновений на автодороге Екатеринбург — Челябинск на территории Сысертского городского округа. Затор образовался со 182-го до 185-го километра трассы. На месте ДТП работают несколько нарядов ДПС. Возможно, кто-то из водителей превысил скорость и стал резко тормозить либо транспортное средство занесло из-за гололедицы и следующие за ним машины стали ударяться друг о друга»,— говорится в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Обстоятельства аварии уточняются. Информация о погибших и пострадавших не поступала.