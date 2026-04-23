В Челябинске силовики провели рейд на рынке «Караван». Во время рейда стражи порядка проверяли у продавцов документы, удостоверяющие личность, законность нахождения на территории Российской Федерации и разрешения на работу, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Полицейские регулярно отрабатывают адреса концентрации иностранных граждан — гостиницы, общежития, хостелы, а также места осуществления трудовой деятельности. На этот раз объектом внимания стала площадка оптовой и розничной торговли. По итогам мероприятия в отдел полиции «Центральный» доставили 15 иностранных граждан. Всех их внесли в базы данных МВД и проверили на причастность к совершению административных правонарушений и преступлений.
Рейд провели сотрудники уголовного розыска УМВД по Челябинску при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии. Проверки прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей 16+ Итоги 16+ Большой вечер 16+ Наше утро 16+ Есть вопрос 16+ Зеленая передача 12+ ГидForSpeed 16+ О здоровье 12+ #СердцаЧЕ 16+ Дикий Урал 12+ Дикий Урал 2.0 12+ Дипломатическая миссия 12+ За и против 16+ Свидетели Победы 12+ Анатомия обмана 16+ Время рекордов 12+ Победители: Время — Ч 12+ Происшествия 16+ Страна Росатом 12+ Южный Урал в историях 12+ Телефакт. Миасс 16+ Специальный репортаж 16+ Хлеба и зрелищ 12+ Хорошие песни 12+ ЭкоЛогика 12+ Наше все 12+ Прими меня таким 12+ О людях 12+ СВОи герои 16+ Хочу к Пухову! 16+ В поисках самоцветов 12+ Уралым 12+ Большая студия 16+ Открытые окна 12+ На пути к Победе 12+ Полиция Южного Урала 16+ Тик-толк 12+ Еще... В гостях у Митрофановны 12+ Весь спорт 12+ Марафон талантов 12+ Моя деревня 12+ Национальный интерес 12+ Обмани Дарвина 12+ Южный Урал. Города 12+