На челябинском рынке «Караван» полицейские задержали 15 мигрантов

У иностранцев проверяли документы, подтверждающие личность и законность нахождения в стране

В Челябинске силовики провели рейд на рынке «Караван». Во время рейда стражи порядка проверяли у продавцов документы, удостоверяющие личность, законность нахождения на территории Российской Федерации и разрешения на работу, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.Полицейские регулярно отрабатывают адреса концентрации иностранных граждан — гостиницы, общежития, хостелы, а также места осуществления трудовой деятельности. На этот раз объектом внимания стала площадка оптовой и розничной торговли. По итогам мероприятия в отдел полиции «Центральный» доставили 15 иностранных граждан. Всех их внесли в базы данных МВД и проверили на причастность к совершению административных правонарушений и преступлений.Рейд провели сотрудники уголовного розыска УМВД по Челябинску при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии. Проверки прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».