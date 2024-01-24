На челябинском рынке из-за невыключенного обогревателя сгорел ларек с фруктами

Пожарным удалось сдержать распространение огня

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В Челябинске накануне вечером, 23 января, загорелся ларек с фруктами. Ущерб, по предварительным данным, составил около 300 тысяч рублей, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

«Сейчас погорельцы разбирают завалы. И подсчитывают убытки. Это был их единственный доход», — уточнил корреспондент.

Пожарным удалось в короткий срок потушить павильон и не допустить распространение огня на соседние киоски.

«По предварительным данным, причиной пожара послужил неотключенный обогреватель», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Еткульском районе загорелась мебельная фабрика на площади 3600 кв. м. К данному часу открытое горение ликвидировано.