На челябинском предприятии рабочий погиб после падения с высоты 15 метров

Кровельщик проводил демонтаж железобетонной плиты и рухнул вместе с ней

На предприятии в Металлургическом районе Челябинска погиб кровельщик, мужчина упал с 15‑метровой высоты при демонтаже железобетонной плиты, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, 48-летний рабочий встал на основание плиты, которое под его весом обрушилось. В результате падения мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Будут установлены причины трагедии, дана правовая оценка исполнению требований трудового законодательства, а также действиям (или бездействию) лиц, ответственных за соблюдение норм охраны труда.