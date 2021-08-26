На челябинском пляже женщина и двое детей упали с сапборда и не могли вернуться на берег

Также помощь спасателей потребовалась двум женщинам

В Челябинске на пляже «Ясень» в двух километрах от берега женщина и двое подростков 13 и 14 лет упали с сапборда и не могли добраться до берега. Инцидент произошел днем 25 августа, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы на водных объектах города.

Спасатели доставили отдыхающих на сушу, так же как и 31-летнюю женщину на пляже «Смолинский». Она утратила силы в 250 метрах от берега во время заплыва.

Также спасатели на воде совместно с пожарными помогали эвакуировать женщину с берега реки Миасс.

«Она провела там более суток и не могла самостоятельно передвигаться. Мы передали ее приехавшей скорой», — рассказал начальник подразделения Андрей Емельянов.

Напомним, накануне на городских пляжах Челябинска спасатели вытащили из воды четырех тонущих детей.