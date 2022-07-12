На челябинском пляже достали из воды тонущего ребенка

Спасатели поделились видеозаписью происшествия

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В Челябинске спасли тонущего мальчика. Об этом рассказали в сообществе в «ВКонтакте» городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Инцидент произошел в понедельник на пляже «Новороссийский». Спасатели достали из воды тонущего девятилетнего мальчика. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Ранее челябинская администрация проверила качество воды на пляжах. Восемь из девяти оборудованных мест отдыха соответствуют требованиям.