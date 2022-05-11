На челябинском перекрестке автомобиль скорой столкнулся с легковушкой

Обошлось без пострадавших

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Сегодня, 11 мая, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской столкнулись автомобиль скорой помощи и «Мазда». Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по Челябинску.

36-летний водитель машины скорой помощи выехал на перекресток и решил обогнуть пробку — автомобиль оказался на полосе встречного движения, где и столкнулся с «Маздой». За рулем легковушки находился 26-летний мужчина. Автомобиль скорой двигался с проблесковыми маячками, две полосы пропустили медиков, третья — нет.

ДТП обошлось без пострадавших.