Сегодня, 11 мая, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской столкнулись автомобиль скорой помощи и «Мазда». Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по Челябинску.
36-летний водитель машины скорой помощи выехал на перекресток и решил обогнуть пробку — автомобиль оказался на полосе встречного движения, где и столкнулся с «Маздой». За рулем легковушки находился 26-летний мужчина. Автомобиль скорой двигался с проблесковыми маячками, две полосы пропустили медиков, третья — нет.
ДТП обошлось без пострадавших.