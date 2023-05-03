На берегу реки Миасс в Челябинске загорелся камыш

На месте работают силы и средства МЧС

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Сегодня, 3 апреля, на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Королева в Челябинске загорелся камыш и сухая трава на площади 500 кв.м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Читатели присылают в редакцию фото и видео сильного задымления. Столбы дыма видно из центра города.

«На месте работают три автоцистерны и техника от лесничества. Угрозы зданиям нет», — прокомментировали в региональном ГУ МЧС.

Накануне северо-запад города заволокло дымом из-за горящего камыша.

Напомним, на текущей неделе опасность возникновения лесных пожаров в Челябинской области повысится до чрезвычайной. Будет жарко, ветрено и сухо.