Сегодня, 3 апреля, на пересечении улиц Университетская Набережная и Академика Королева в Челябинске загорелся камыш и сухая трава на площади 500 кв.м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Читатели присылают в редакцию фото и видео сильного задымления. Столбы дыма видно из центра города.
«На месте работают три автоцистерны и техника от лесничества. Угрозы зданиям нет», — прокомментировали в региональном ГУ МЧС.
Накануне северо-запад города заволокло дымом из-за горящего камыша.
Напомним, на текущей неделе опасность возникновения лесных пожаров в Челябинской области повысится до чрезвычайной. Будет жарко, ветрено и сухо.