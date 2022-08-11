На берегу реки Миасс челябинку ударили по голове и сорвали с шеи цепочку за 50 тысяч рублей

Подозреваемый в разбое задержан

В Челябинске на местную жительницу напали, когда она загорала на берегу реки Миасс. Злоумышленник ударил женщину по голове и сорвал с ее шеи золотую цепочку стоимостью около 50 тысяч рублей. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Инцидент произошел недалеко от Университетской набережной. По словам потерпевшей, она отдыхала на берегу реки днем одна. Нападавший скрылся.

«Полицейские отсматривали записи видеокамер, проводили различные технические мероприятия, которые впоследствии помогли выйти на след подозреваемого», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По подозрению в разбойном нападении задержан 36-летний неработающий, ранее судимый местный житель. В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело.