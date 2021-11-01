На берегу пруда в Челябинской области найдено тело женщины

Полиция устанавливает личность умершей

В Миассе на берегу Поликарповского пруда найдено тело женщины. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в городском отделе МВД.

Личность погибшей пока не установлена. Правоохранители просят обратиться в полицию тех, кто знал женщину.

«Рост 160–165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы волнистые до плеч. Была одета в куртку до пояса светло-розового цвета с белыми вставками с капюшоном, футболка оранжевая, джинсы синие, кроссовки серые, ногти окрашены в розовый цвет», — сообщили приметы в полиции.

Всех, кто обладает информацией о личности женщины, просят обратиться в дежурную часть ОМВД РФ по Миассу по телефону 8 (3513) 299-402 или по номеру уголовного розыска 8-908-704-91-62.