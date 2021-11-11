На берегу озера Тургояк в Челябинской области загорелась постройка

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем

На базе отдыха на берегу озера Тургояк загорелся деревянный сарай. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

Пламя вспыхнуло накануне вечером, 10 ноября. На место прибыли специалисты миасской пожарной части.

«Ликвидировать происшествие отправились 2 пожарных расчета. В результате возгорания частично уничтожены и повреждены строение и вещи. Пострадавших нет. Не исключено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — сообщили в гарнизоне.

В Копейске в ночь на 11 ноября произошел пожар в четырехэтажном доме по проспекту Победы, вспыхнула крыша здания. Администрация города обещала оказать материальную поддержку погорельцам.