На берегу озера Тургояк в Челябинской области загорелась баня

Пожарные предотвратили распространение огня на другие строения

Поздно вечером 6 августа в Челябинской области в популярном пансионате «Тургояк» вспыхнула баня. На тушение выезжали пять единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на место спасатели обнаружили охваченную огнем бревенчатую баню и большое количество отдыхающих. Пожарные не допустили распространение огня и потушили пламя уже спустя несколько минут. В результате никто не пострадал.

Что именно стало причиной возгорания, выясняют сотрудники отделения дознания.