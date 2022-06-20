На Бажовском фестивале в Челябинской области 11‑летний ребенок получил ожоги от мангала

Мальчика госпитализировали

На Бажовском фестивале в селе Демарино Пластовского района 11-летний ребенок получил ожоги при розжиге мангала. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

В минувшие выходные в палаточном лагере были организованы мангальные зоны, но семья мальчика решила пожарить шашлык самостоятельно.

«При розжиге ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Органы дознания проводят проверку», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Также в ведомстве добавили, что пожара не произошло, а сотрудники МЧС на протяжении всех выходных напоминали гостям фестиваля о правилах безопасности.