На Бажовском фестивале в селе Демарино Пластовского района 11-летний ребенок получил ожоги при розжиге мангала. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
В минувшие выходные в палаточном лагере были организованы мангальные зоны, но семья мальчика решила пожарить шашлык самостоятельно.
«При розжиге ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Органы дознания проводят проверку», — сообщили в ГУ МЧС по региону.
Также в ведомстве добавили, что пожара не произошло, а сотрудники МЧС на протяжении всех выходных напоминали гостям фестиваля о правилах безопасности.