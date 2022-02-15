На базе в Челябинской области сгорел гостевой дом

Сотрудники нацпарка «Зигальга» помогли потушить пожар

На одной из туристических баз поселка Тюлюк вспыхнул пожар в гостевом доме. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в пресс-службе национального парка «Зигальга».

Здание загорелось около половины десятого вечера накануне, 14 февраля. При тушении были использованы пожарные рукава и помпы национального парка.

«К приезду пожарного расчета из города Юрюзани — на это потребовалось около часа — с огнем почти удалось справиться. И хотя вспыхнувшее как спичка строение сгорело практически полностью, соседние деревянные здания благодаря общим усилиям остались целы. ЧП обошлось без пострадавших», — рассказали в нацпарке.

Накануне в Коркинском районе на пожаре в сторожевом вагончике погибли два человека.