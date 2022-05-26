На базе отдыха в Зюраткуле сгорела столовая

На месте работала поселковая добровольная пожарная дружина

В поселке Зюраткуль сгорела столовая базы отдыха по улице Главной. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пожарно-спасательном отряде Златоуста.

Сообщение поступило на пульт «101» накануне днем, 25 мая. Через несколько минут к тушению приступили добровольцы пожарной дружины, с помощью мотопомпы сдерживали пламя до прибытия основных сил и средств.

На место происшествия прибыли пожарные части Сатки, Бердяуша и Бакала.

«К моменту прибытия профессионалов пламенем было объято все деревянное двухэтажное здание площадью 200 квадратных метров. Перед бойцами встала задача отстоять гостиницу на заднем дворе. Для этого понадобилось 40 кубов воды. Подвозили воду с реки Большой Сатки. Причину пожара связывают с электропроводкой», — рассказали в пожарно-спасательном отряде.

Столовая сгорела полностью.