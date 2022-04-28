Сегодня, 28 апреля, на балконе многоквартирного дома по улице Зеленый Лог вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
В группе «Черное и белое Магнитогорск в соцсети» хозяйка квартиры сообщила, что на балконе загорелась зимняя резина.
«Кто-то бросил окурок, он попал на шины. Мы не успели увезти зимнюю резину. Муж в командировке, а у меня двое маленьких детей. У соседей прошу прощения, приду лично извиняться», — написала женщина.
ЧП обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают дознаватели.