На балконе магнитогорской многоэтажки загорелись шины

Хозяйка квартиры предполагает, что резина загорелась из-за сброшенного соседями окурка

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Сегодня, 28 апреля, на балконе многоквартирного дома по улице Зеленый Лог вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В группе «Черное и белое Магнитогорск в соцсети» хозяйка квартиры сообщила, что на балконе загорелась зимняя резина.

«Кто-то бросил окурок, он попал на шины. Мы не успели увезти зимнюю резину. Муж в командировке, а у меня двое маленьких детей. У соседей прошу прощения, приду лично извиняться», — написала женщина.

ЧП обошлось без пострадавших. Причину пожара устанавливают дознаватели.