Чистка дороги превралилась в катастрофу на трассе в Челябинской области

Грейдер, работавший на участке автодороги М-5, вылетел в кювет, уходя от столкновения со встречным автомобилем

Авария произошла на спуске с хребта Уреньга со стороны Уфы в сторону Челябинска. Как рассказывают очевидцы происшествия, на грейдере «не осталось живого места». Водитель спецтехники очень сильно пострадал, его пришлось извлекать из кабины, используя бревна, в течение продолжительного времени.

«Это было не просто страшно! Спасатели бились за жизнь водителя на месте! Фельдшер скорой разговаривала с ним не переставая, чтобы только он не уходил из сознания!» — передал корреспондент «Первого областного» с места событий!

Операция по спасению длилась несколько часов. Юра — так назвался водитель — держался из последних сил. Благодаря слаженным действиям спасателей, он остался жив. С места происшествия его увезла скорая помощь.

Остальные обстоятельства аварии уточняются.