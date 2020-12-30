Авария произошла на спуске с хребта Уреньга со стороны Уфы в сторону Челябинска. Как рассказывают очевидцы происшествия, на грейдере «не осталось живого места». Водитель спецтехники очень сильно пострадал, его пришлось извлекать из кабины, используя бревна, в течение продолжительного времени.
«Это было не просто страшно! Спасатели бились за жизнь водителя на месте! Фельдшер скорой разговаривала с ним не переставая, чтобы только он не уходил из сознания!» — передал корреспондент «Первого областного» с места событий!
Операция по спасению длилась несколько часов. Юра — так назвался водитель — держался из последних сил. Благодаря слаженным действиям спасателей, он остался жив. С места происшествия его увезла скорая помощь.
Остальные обстоятельства аварии уточняются.