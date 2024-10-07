На Аргазинском водохранилище обнаружили тело утонувшего мужчины

По предварительным данным, это утонувший 27 сентября рыбак из Екатеринбурга

Спасатели Кыштымского отряда областной ПСС нашли тело мужчина на Аргазинском водохранилище, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Тело обнаружили в 150 метрах от берега, левее места ЧП, где 27 сентября утонул 36-летний рыбак из Екатеринбурга.

«Погибшего транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего установят после экспертизы», — прокомментировали в региональной ПСС.

Напомним, мужчина утонул на глазах у товарища, который бросился спасать его, но потерял силы.