На Аргазинском водохранилище нашли тело погибшего рыбака

Мужчина выехал на рыбалку два дня назад

В Челябинской области — еще одна жертва рыбалки. Спасатели Кыштымского отряда ПСС Челябинской области сегодня днем отправились на поиски 59-летнего мужчины на Аргазинское водохранилище. Рыбака нашли погибшим, сообщают в поисково-спасательной службе региона.

15 апреля, в субботу, житель Кусы отправился рыбачить на личном автомобиле. Но в понедельник очевидцы обратили внимание, что машина по-прежнему стоит у берега, а возле островов дрейфует пустая лодка.

К моменту прибытия спасателей лодку прибило к берегу. Когда лодку осмотрели, нашлось тело погибшего — мужчина находился в воде рядом с лодкой, зацепившись рукой за леера.