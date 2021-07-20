На арендованной земле в Челябинской области обнаружили конопляное поле

Ряды растений заняли 500 гектаров

На арендованной земле в Еткульском районе Челябинска нашли конопляное поле в 500 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Земельный участок был предназначен для агропроизводства.

«Номинальными собственниками данного участка являются 46 жителей близлежащего села. В 2013 году земля была передана в аренду на 10 лет сельскохозяйственному производственному кооперативу», — рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Поскольку растения расположились на поле ровными рядами, возникло подозрение о намеренном засевании земли.

Материалы направлены в ГУ МВД по Челябинской области.