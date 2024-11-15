На Алом Поле на скорости столкнулись сразу четыре автомобиля

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции

В районе Алого Поля сегодня, 15 ноября, в 19:45 возле дома по Свердловскому проспекту, 74 столкнулись на скорости сразу четыре иномарки — «Чери Тиго», «Киа Рио», «Ниссан Кошкай» и «Киа к5». Госавтоинспекция города Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

«В результате ДТП телесные повреждения получил водитель 1969 года рождения и пассажир автомобиля „Киа Рио“, — сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинска», — сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинска.

После проведения медицинского освидетельствования выяснилось, что 32-летний водитель «Чери Тиго» был пьян. Его отстранили от управления транспортным средством. На нарушителя составили административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

По всем фактам нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, а так же по фактам ДТП, необходимо сообщить в Госавтоинспекцию города Челябинска по адресу: г. Челябинск, ул. Гончаренко, 99, либо по номеру телефона 02/102, или в дежурную часть Госавтоинспекции города Челябинска по телефонам 728-60-11, 728-60-10.