МВД России опубликовало видео с извинениями парней, порвавших паспорт РФ в Челябинске

В отношении них возбуждено уголовное дело

МВД России опубликовало видео с извинениями парней, порвавших паспорт РФ в Челябинске. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором компания молодых людей разрывает паспорт РФ с изображением герба.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ, которая предусматривает наказание за надругательство над государственными символами. Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области совместно с представителями регионального управления ФСБ России оперативно установили личности правонарушителей.

Задержанными оказались парни 18, 20 и 21 года, которые недавно получили российское гражданство и документы после переезда из Казахстана. В отношении них проводятся следственные действия.