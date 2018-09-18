/ Мужчину на капоте движущегося авто сняли на видео в Челябинске

Кадры бурно обсуждают в социальных сетях.

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Интернет-пользователи бурно обсуждают видео, снятое в микрорайоне «Парковый» в Челябинске. Очевидцы обнаружили мужчину, который лежит на капоте движущегося автомобиля с раскинутыми ногами, заложив одну руку за голову. Автомобиль при этом двигается по двору на низкой скорости.

Видеозапись тут же начали обсуждать в социальных сетях.

Я так после пар еду обратно.



Круть. Я тоже так хочу. —комментируют видеозапись подписчики сообщества.

Отметим, что по правилам дорожного движения перевозка людей вне кабины автомобиля запрещена. Штраф — 1 тысяча рублей.