/ Жизнь южноуральца унес страшный пожар в Магнитогорске

Возгорание произошло сегодня днем.

Дом на двух хозяев загорелся сегодня, 12 октября, на улице Зои Космодемьянской, 10 в Магнитогорске. По сообщениям от очевидцев, огромный столб дыма и пламя было видно издалека. В помещении было обнаружено тело 60-летнего мужчины, висящего в петле.

Я с дочерью пошла в магазин, увидела огромный дым и пламя, огромное пламя. Решили сюда подойти, а тут горит дом. У нас часто горят дома. Это страшно, потому что у нас тут газ у всех проведен, а газовые трубы очень близко к домам. — рассказала сайту «Первый областной» очевидец происшествия.

Отметим, на месте происшествия, кроме пожарных, находились сотрудники скорой помощи, а также работали специалисты Горэлектросети и газовой службы. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют следователи.