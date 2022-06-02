Мужчину задержали за кражу мотора весом 40 кг в Чебаркуле

Похищенное подозреваемый унес во время работ по благоустройству города

Чебаркульская полиция задержала 38-летнего мужчину по подозрению в краже гидравлического мотора от ямобура. Ущерб составил около 150 тысяч рублей, сообщили сегодня, 2 июня, в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Мужчина не смог унести увесистый мотор с места работ по благоустройству города и был пойман с поличным. Подозреваемый ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. Он объяснил, что ничего не знает о назначении похищенного агрегата и не мог оценить его стоимость.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).